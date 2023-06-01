Adresár spoločností
American Red Cross
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

American Red Cross Platy

Platy American Red Cross sa pohybujú od $30,833 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Zákaznícky servis na spodnej hranici až po $183,600 pre Marketing na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov American Red Cross. Posledná aktualizácia: 9/11/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Administratívny asistent
$59.7K
Obchodný analytik
$126K
Zákaznícky servis
$30.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Dátový analytik
$35.5K
Dátový vedec
$35.2K
Marketing
$184K
Produktový manažér
$131K
Projektový manažér
$95.5K
Softvérový inžinier
$79.6K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Най-високо платената позиция в American Red Cross е Маркетинг at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $183,600. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в American Red Cross е $79,600.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre American Red Cross

Súvisiace spoločnosti

  • PayPal
  • SoFi
  • Pinterest
  • Roblox
  • Snap
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje