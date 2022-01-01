Adresár spoločností
American Family Insurance
American Family Insurance Platy

Platy American Family Insurance sa pohybujú od $22,718 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Ľudské zdroje na spodnej hranici až po $190,950 pre Manažér technických programov na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov American Family Insurance. Posledná aktualizácia: 9/2/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $127K

Backend softvérový inžinier

Obchodný analytik
Median $102K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $188K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Dátový vedec
Median $152K
Aktuár
$161K
Ľudské zdroje
$22.7K
Informačný technológ (IT)
$124K
Marketing
$121K
Predaj
$52.5K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$153K
Manažér technických programov
$191K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v American Family Insurance predstavuje Manažér technických programov at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $190,950. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v American Family Insurance je $127,000.

