Adresár spoločností
American Axle & Manufacturing
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

American Axle & Manufacturing Platy

Platy American Axle & Manufacturing sa pohybujú od $15,075 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový vedec na spodnej hranici až po $183,600 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov American Axle & Manufacturing. Posledná aktualizácia: 8/31/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Strojný inžinier
Median $91.7K
Dátový vedec
$15.1K
Produktový dizajnér
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Manažér softvérového inžinierstva
$184K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

The highest paying role reported at American Axle & Manufacturing is Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $183,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at American Axle & Manufacturing is $100,640.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre American Axle & Manufacturing

Súvisiace spoločnosti

  • Netflix
  • Flipkart
  • Databricks
  • Amazon
  • Facebook
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje