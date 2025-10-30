Business analytik odmeňovanie in United States v American Airlines sa pohybuje od $83.8K za year pre L2 do $108K za year pre L4. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $109K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky American Airlines. Posledná aktualizácia: 10/30/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L2
$83.8K
$82.5K
$0
$1.3K
L3
$101K
$100K
$0
$300
L4
$108K
$107K
$0
$1.4K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***