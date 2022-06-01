Adresár spoločností
Amentum
Amentum Platy

Platy Amentum sa pohybujú od $78,605 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Manažér zariadení na spodnej hranici až po $174,125 pre Zákaznícky servis na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Amentum. Posledná aktualizácia: 9/2/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $80K

Produkčný softvérový inžinier

Dátový analytik
Median $128K
Strojný inžinier
Median $100K

Zákaznícky servis
$174K
Manažér zariadení
$78.6K
Finančný analytik
$114K
Hardvérový inžinier
$133K
Informačný technológ (IT)
$105K
Manažér programov
$129K
Projektový manažér
$113K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$171K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Amentum predstavuje Zákaznícky servis at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $174,125. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Amentum je $114,425.

