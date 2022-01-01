Adresár spoločností
Ambry Genetics
Ambry Genetics Platy

Platy Ambry Genetics sa pohybujú od $71,400 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Obchodný analytik na spodnej hranici až po $226,860 pre Dátový vedec na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Ambry Genetics. Posledná aktualizácia: 9/1/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $115K
Obchodný analytik
$71.4K
Dátový vedec
$227K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Produktový dizajnér
$123K
Najlepšie platenú pozíciu v Ambry Genetics predstavuje Dátový vedec at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $226,860. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Ambry Genetics je $119,003.

