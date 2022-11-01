Adresár Spoločností
Ambit
Ambit Platy

Platový rozsah Ambit sa pohybuje od $17,203 v celkovej kompenzácii ročne pre Softvérový inžinier na spodnom konci do $83,381 pre Investičný bankár na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Ambit. Naposledy aktualizované: 8/9/2025

$160K

Investičný bankár
$83.4K
Produktový manažér
$39.8K
Softvérový inžinier
$17.2K

FAQ

El rol con mayor salario reportado en Ambit es Investičný bankár at the Common Range Average level con una compensación total anual de $83,381. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Ambit es $39,837.

