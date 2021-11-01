Adresár Spoločností
Ambarella
Ambarella Platy

Platový rozsah Ambarella sa pohybuje od $54,354 v celkovej kompenzácii ročne pre Softvérový inžinier na spodnom konci do $305,000 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Ambarella. Naposledy aktualizované: 8/11/2025

$160K

Hardvérový inžinier
Median $255K

ASIC inžinier

Softvérový inžinier
Median $54.4K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $305K

Obchodný analytik
$235K
Marketing
$231K
Architekt riešení
$251K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Ambarella je Manažér softvérového inžinierstva s ročnou celkovou kompenzáciou $305,000. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Ambarella je $243,210.

