  • Platy
  • Manažér softvérového inžinierstva

  • Všetky platy Manažér softvérového inžinierstva

Alteryx Manažér softvérového inžinierstva Platy

Mediánový Manažér softvérového inžinierstva kompenzačný balík in United States v Alteryx dosahuje $237K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Alteryx. Posledná aktualizácia: 10/28/2025

Mediánový balík
company icon
Alteryx
Software Engineering Manager
Denver, CO
Celkom za rok
$237K
Úroveň
L3
Základný plat
$189K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$48K
Roky v spoločnosti
5-10 Roky
Roky skúseností
5-10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Alteryx?
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.4%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Alteryx podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)

  • 33.4% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.40% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v Alteryx in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $418,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Alteryx pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in United States je $278,300.

