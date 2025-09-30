Softvérový inžinier odmeňovanie in Prague Metropolitan Area v Alteryx dosahuje CZK 1.86M za year pre Senior Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Prague Metropolitan Area dosahuje CZK 2.02M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Alteryx. Posledná aktualizácia: 9/30/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.86M
CZK 1.58M
CZK 177K
CZK 105K
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.4%
ROK 3
V spoločnosti Alteryx podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)
33.4% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.40% ročne)