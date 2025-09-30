Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Bengaluru v Alteryx sa pohybuje od ₹2.29M za year pre Associate Software Engineer do ₹7.04M za year pre Lead Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Bengaluru dosahuje ₹4.23M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Alteryx. Posledná aktualizácia: 9/30/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
₹2.29M
₹1.84M
₹261K
₹183K
Software Engineer
₹3.41M
₹2.67M
₹512K
₹236K
Senior Software Engineer
₹6.25M
₹4.75M
₹1.28M
₹220K
Lead Software Engineer
₹7.04M
₹5.91M
₹773K
₹361K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.4%
ROK 3
V spoločnosti Alteryx podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)
33.4% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.40% ročne)