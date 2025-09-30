Adresár spoločností
Alteryx
Alteryx Softvérový inžinier Platy v Greater Bengaluru

Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Bengaluru v Alteryx sa pohybuje od ₹2.29M za year pre Associate Software Engineer do ₹7.04M za year pre Lead Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Bengaluru dosahuje ₹4.23M.

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
(Začiatočnícka úroveň)
₹2.29M
₹1.84M
₹261K
₹183K
Software Engineer
₹3.41M
₹2.67M
₹512K
₹236K
Senior Software Engineer
₹6.25M
₹4.75M
₹1.28M
₹220K
Lead Software Engineer
₹7.04M
₹5.91M
₹773K
₹361K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.4%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Alteryx podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)

  • 33.4% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.40% ročne)



Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Alteryx in Greater Bengaluru predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹7,879,187. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Alteryx pre pozíciu Softvérový inžinier in Greater Bengaluru je ₹3,914,353.

