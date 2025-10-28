Softvérový inžinier odmeňovanie in India v Alteryx sa pohybuje od ₹2.27M za year pre Associate Software Engineer do ₹7.01M za year pre Lead Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹4.21M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Alteryx. Posledná aktualizácia: 10/28/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
₹2.27M
₹1.83M
₹260K
₹182K
Software Engineer
₹3.43M
₹2.65M
₹542K
₹237K
Senior Software Engineer
₹5.97M
₹4.6M
₹1.14M
₹227K
Lead Software Engineer
₹7.01M
₹5.88M
₹769K
₹359K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.4%
ROK 3
V spoločnosti Alteryx podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)
33.4% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.40% ročne)