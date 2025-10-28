Adresár spoločností
Alteryx
Alteryx Predajný inžinier Platy

Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Alteryx. Posledná aktualizácia: 10/28/2025

Priemerná celková odmena

$166K - $193K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$153K$166K$193K$214K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.4%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Alteryx podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)

  • 33.4% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.40% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Predajný inžinier v Alteryx in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $214,200. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Alteryx pre pozíciu Predajný inžinier in United States je $153,000.

