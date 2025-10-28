Adresár spoločností
Alteryx
Alteryx Dátový vedec Platy

Priemerné Dátový vedec celkové odmeňovanie in United States v Alteryx sa pohybuje od $105K do $150K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Alteryx. Posledná aktualizácia: 10/28/2025

Priemerná celková odmena

$120K - $142K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$105K$120K$142K$150K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.4%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Alteryx podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)

  • 33.4% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.40% ročne)



Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v Alteryx in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $149,500. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Alteryx pre pozíciu Dátový vedec in United States je $105,300.

