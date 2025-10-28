Adresár spoločností
Priemerné Úspech zákazníka celkové odmeňovanie in India v Alteryx sa pohybuje od ₹2.1M do ₹2.99M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Alteryx. Posledná aktualizácia: 10/28/2025

Priemerná celková odmena

₹2.4M - ₹2.81M
India
Bežný rozsah
Možný rozsah
₹2.1M₹2.4M₹2.81M₹2.99M
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.4%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Alteryx podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)

  • 33.4% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.40% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Úspech zákazníka v Alteryx in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹2,991,697. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Alteryx pre pozíciu Úspech zákazníka in India je ₹2,096,745.

