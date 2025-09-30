Adresár spoločností
ALTEN
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Italy

ALTEN Softvérový inžinier Platy v Italy

Softvérový inžinier odmeňovanie in Italy v ALTEN sa pohybuje od €27.5K za year pre Software Engineer I do €36.6K za year pre Senior Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Italy dosahuje €30.3K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ALTEN. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer I
(Začiatočnícka úroveň)
€27.5K
€27.5K
€0
€0
Software Engineer II
€33K
€33K
€0
€0
Senior Software Engineer
€36.6K
€36.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v ALTEN?

Často kladené otázky

