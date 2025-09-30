Softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Montreal v ALTEN sa pohybuje od CA$85.5K za year pre Software Engineer I do CA$91.4K za year pre Software Engineer II. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Montreal dosahuje CA$88.3K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ALTEN. Posledná aktualizácia: 9/30/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer I
CA$85.5K
CA$85.5K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.4K
CA$91.4K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
