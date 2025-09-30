Adresár spoločností
ALTEN
ALTEN Softvérový inžinier Platy v Canada

Softvérový inžinier odmeňovanie in Canada v ALTEN sa pohybuje od CA$85.5K za year pre Software Engineer I do CA$91.4K za year pre Software Engineer II. Mediánový yearný kompenzačný balík in Canada dosahuje CA$88.3K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ALTEN. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer I
(Začiatočnícka úroveň)
CA$85.5K
CA$85.5K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.4K
CA$91.4K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$226K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v ALTEN?

Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Softvérový inžinier at ALTEN in Canada sits at a yearly total compensation of CA$103,011. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ALTEN for the Softvérový inžinier role in Canada is CA$88,320.

