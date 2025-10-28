Adresár spoločností
ALTEN
ALTEN Softvérový inžinier Platy

Softvérový inžinier odmeňovanie in Italy v ALTEN sa pohybuje od €26.8K za year pre Software Engineer I do €35.7K za year pre Senior Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in Italy dosahuje €29.6K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ALTEN. Posledná aktualizácia: 10/28/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer I
(Začiatočnícka úroveň)
€26.8K
€26.8K
€0
€0
Software Engineer II
€32.2K
€32.2K
€0
€0
Senior Software Engineer
€35.7K
€35.7K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v ALTEN?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v ALTEN in Italy predstavuje ročnú celkovú odmenu €35,701. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ALTEN pre pozíciu Softvérový inžinier in Italy je €29,580.

