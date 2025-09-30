Adresár spoločností
ALTEN
ALTEN Strojný inžinier Platy v Philadelphia Area

Strojný inžinier odmeňovanie in Philadelphia Area v ALTEN dosahuje $73.5K za year pre Mechanical Engineer II. Mediánový yearný kompenzačný balík in Philadelphia Area dosahuje $72K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ALTEN. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Mechanical Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Mechanical Engineer II
$73.5K
$73.5K
$0
$0
Senior Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Aké sú kariérne úrovne v ALTEN?

Často kladené otázky

El paquete salarial más alto reportado para un Strojný inžinier en ALTEN in Philadelphia Area tiene una compensación total anual de $75,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ALTEN para el puesto de Strojný inžinier in Philadelphia Area es $72,000.

