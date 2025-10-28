Adresár spoločností
ALTEN
  • Platy
  • Dátový vedec

  • Všetky platy Dátový vedec

ALTEN Dátový vedec Platy

Mediánový Dátový vedec kompenzačný balík in Canada v ALTEN dosahuje CA$113K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ALTEN. Posledná aktualizácia: 10/28/2025

Mediánový balík
company icon
ALTEN
Data Scientist
Montreal, QC, Canada
Celkom za rok
CA$113K
Úroveň
L3
Základný plat
CA$113K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
5 Roky
Aké sú kariérne úrovne v ALTEN?
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Prispieť

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v ALTEN in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$114,184. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ALTEN pre pozíciu Dátový vedec in Canada je CA$113,204.

