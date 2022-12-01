Adresár spoločností
Alphawave IP
Alphawave IP Platy

Platy Alphawave IP sa pohybujú od $50,130 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $112,235 pre Technický programový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Alphawave IP. Posledná aktualizácia: 11/13/2025

Hardvérový inžinier
Median $102K

ASIC inžinier

Elektrotechnický inžinier
$108K
Programový manažér
$90.5K

Softvérový inžinier
$50.1K
Technický programový manažér
$112K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Alphawave IP predstavuje Technický programový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $112,235. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Alphawave IP je $102,234.

