AlphaSights
AlphaSights Softvérový inžinier Platy v New York City Area

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in New York City Area v AlphaSights dosahuje $150K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky AlphaSights. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Mediánový balík
company icon
AlphaSights
Software Engineer
New York, NY
Celkom za rok
$150K
Úroveň
hidden
Základný plat
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
2-4 Roky
Roky skúseností
5-10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v AlphaSights?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v AlphaSights in New York City Area predstavuje ročnú celkovú odmenu $203,500. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v AlphaSights pre pozíciu Softvérový inžinier in New York City Area je $130,000.

