AlphaSights
  • Platy
  • Predaj

  • Všetky platy Predaj

  • New York City Area

AlphaSights Predaj Platy v New York City Area

Mediánový Predaj kompenzačný balík in New York City Area v AlphaSights dosahuje $135K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky AlphaSights. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Mediánový balík
company icon
AlphaSights
Account Manager
New York, NY
Celkom za rok
$115K
Úroveň
-
Základný plat
$115K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
4 Roky
Roky skúseností
4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v AlphaSights?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Predaj at AlphaSights in New York City Area sits at a yearly total compensation of $150,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AlphaSights for the Predaj role in New York City Area is $110,000.

