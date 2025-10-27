Adresár spoločností
AlphaSights
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Predaj

  • Všetky platy Predaj

AlphaSights Predaj Platy

Mediánový Predaj kompenzačný balík in United States v AlphaSights dosahuje $135K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky AlphaSights. Posledná aktualizácia: 10/27/2025

Mediánový balík
company icon
AlphaSights
Account Manager
New York, NY
Celkom za rok
$115K
Úroveň
-
Základný plat
$115K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
4 Roky
Roky skúseností
4 Roky
Aké sú kariérne úrovne v AlphaSights?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Predaj ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Predaj v AlphaSights in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $150,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v AlphaSights pre pozíciu Predaj in United States je $80,000.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre AlphaSights

Súvisiace spoločnosti

  • OakNorth
  • Juniper Square
  • Aquent
  • Modis
  • Guild Education
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje