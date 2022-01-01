Adresár spoločností
AlphaSights
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

AlphaSights Platy

Platy AlphaSights sa pohybujú od $74,625 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Marketing na spodnej hranici až po $240,790 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov AlphaSights. Posledná aktualizácia: 8/31/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Softvérový inžinier
Median $150K

Full-Stack softvérový inžinier

Produktový dizajnér
Median $130K
Predaj
Median $135K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Nábor zamestnancov
Median $80.5K
Zákaznícky servis
$81.6K
Dátový vedec
$164K
Manažérsky konzultant
$119K
Marketing
$74.6K
Projektový manažér
$127K
Manažér softvérového inžinierstva
$241K
Rizikový kapitalista
$83.6K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v AlphaSights predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $240,790. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v AlphaSights je $127,400.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre AlphaSights

Súvisiace spoločnosti

  • OakNorth
  • Juniper Square
  • Aquent
  • Modis
  • Guild Education
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje