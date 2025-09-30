Adresár spoločností
AlphaSense
AlphaSense Softvérový inžinier Platy v Greater Helsinki

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Greater Helsinki v AlphaSense dosahuje €72.3K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky AlphaSense. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Mediánový balík
company icon
AlphaSense
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Helsinki, ES, Finland
Celkom za rok
€72.3K
Úroveň
L3
Základný plat
€67.6K
Stock (/yr)
€4.7K
Bonus
€0
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
7 Roky
Aké sú kariérne úrovne v AlphaSense?

€142K

Najnovšie odoslané platy
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti AlphaSense podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Softvérový inžinier at AlphaSense in Greater Helsinki sits at a yearly total compensation of €107,190. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AlphaSense for the Softvérový inžinier role in Greater Helsinki is €65,611.

Ďalšie zdroje