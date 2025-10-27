Adresár spoločností
AlphaSense
AlphaSense Predaj Platy

Mediánový Predaj kompenzačný balík in United Kingdom v AlphaSense dosahuje £65.5K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky AlphaSense. Posledná aktualizácia: 10/27/2025

Mediánový balík
company icon
AlphaSense
Sales Development Representative
London, EN, United Kingdom
Celkom za rok
£45.4K
Úroveň
-
Základný plat
£45.4K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Roky v spoločnosti
0 Roky
Roky skúseností
10 Roky
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti AlphaSense podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Predaj v AlphaSense in United Kingdom predstavuje ročnú celkovú odmenu £107,654. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v AlphaSense pre pozíciu Predaj in United Kingdom je £45,377.

Ďalšie zdroje