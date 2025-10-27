Adresár spoločností
AlphaSense
Priemerné Zákaznícky servis celkové odmeňovanie in United States v AlphaSense sa pohybuje od $78.3K do $107K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky AlphaSense. Posledná aktualizácia: 10/27/2025

Priemerná celková odmena

$84.8K - $101K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$78.3K$84.8K$101K$107K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti AlphaSense podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Zákaznícky servis v AlphaSense in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $107,180. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v AlphaSense pre pozíciu Zákaznícky servis in United States je $78,288.

