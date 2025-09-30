Adresár spoločností
Allstate
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Pune Metropolitan Region

Allstate Softvérový inžinier Platy v Pune Metropolitan Region

Softvérový inžinier odmeňovanie in Pune Metropolitan Region v Allstate dosahuje ₹2.19M za year pre B2. Mediánový yearný kompenzačný balík in Pune Metropolitan Region dosahuje ₹3.11M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Allstate. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
A1
(Začiatočnícka úroveň)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B2
₹2.19M
₹2.03M
₹0
₹162K
Zobraziť 4 Viac úrovní
₹13.95M

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v Allstate?

Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Softvérový inžinier at Allstate in Pune Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of ₹4,358,081. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Allstate for the Softvérový inžinier role in Pune Metropolitan Region is ₹3,114,777.

