Softvérový inžinier odmeňovanie in India v Allstate sa pohybuje od ₹984K za year pre B1 do ₹2.33M za year pre B2. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹1.58M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Allstate. Posledná aktualizácia: 9/30/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
A1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹984K
₹977K
₹0
₹7.5K
B2
₹2.33M
₹2.22M
₹0
₹108K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
