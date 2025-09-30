Adresár spoločností
Allstate
  India

Allstate Softvérový inžinier Platy v India

Softvérový inžinier odmeňovanie in India v Allstate sa pohybuje od ₹984K za year pre B1 do ₹2.33M za year pre B2. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹1.58M.

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
A1
(Začiatočnícka úroveň)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹984K
₹977K
₹0
₹7.5K
B2
₹2.33M
₹2.22M
₹0
₹108K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v Allstate?

Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Allstate in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹3,554,980. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Allstate pre pozíciu Softvérový inžinier in India je ₹1,578,722.

