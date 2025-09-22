Adresár spoločností
Priemerné Obchodný rozvoj celkové odmeňovanie in United States v Alloy sa pohybuje od $154K do $216K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Alloy. Posledná aktualizácia: 9/22/2025

Priemerná celková odmena

$167K - $194K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$154K$167K$194K$216K
Bežný rozsah
Možný rozsah

$160K

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Alloy podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

10 years post-termination exercise window.



Často kladené otázky

El paquet salarial més alt reportat per a un Obchodný rozvoj a Alloy in United States és una compensació total anual de $215,622. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Alloy per al rol de Obchodný rozvoj in United States és $154,016.

