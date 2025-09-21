Adresár spoločností
Allied Universal
Mediánový Zákaznícky servis kompenzačný balík in United States v Allied Universal dosahuje $40K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Allied Universal. Posledná aktualizácia: 9/21/2025

Mediánový balík
Allied Universal
Customer Service
Philadelphia, PA
Celkom za rok
$40K
Úroveň
L1
Základný plat
$40K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
2 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Allied Universal?

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Zákaznícky servis v Allied Universal in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $52,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Allied Universal pre pozíciu Zákaznícky servis in United States je $40,498.

