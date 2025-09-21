Adresár spoločností
Allianz
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

Allianz Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Germany v Allianz dosahuje €72.2K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Allianz. Posledná aktualizácia: 9/21/2025

Mediánový balík
company icon
Allianz
Software Engineer
Stuttgart, BW, Germany
Celkom za rok
€72.2K
Úroveň
L3
Základný plat
€61.6K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€10.6K
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
3 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Allianz?

€142K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Zahrnuté pozície

DevOps inžinier

Často kladené otázky

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Softvérový inžinier la Allianz in Germany ajunge la o compensație totală anuală de €101,779. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Allianz pentru rolul de Softvérový inžinier in Germany este €67,394.

