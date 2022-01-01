Adresár Spoločností
AlixPartners
AlixPartners Platy

Platový rozsah AlixPartners sa pohybuje od $84,619 v celkovej kompenzácii ročne pre Finančný analytik na spodnom konci do $435,750 pre Manažérsky konzultant na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov AlixPartners. Naposledy aktualizované: 8/23/2025

$160K

Manažérsky konzultant
Consultant $130K
Vice President $243K
Senior Vice President $336K
Director $436K
Obchodný analytik
$432K
Rozvoj obchodu
$413K

Dátový vedec
$101K
Finančný analytik
$84.6K
Ľudské zdroje
$199K
Projektový manažér
$176K
Softvérový inžinier
$191K
Technický manažér programu
$221K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v AlixPartners je Manažérsky konzultant at the Director level s ročnou celkovou kompenzáciou $435,750. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v AlixPartners je $210,050.

