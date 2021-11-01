Adresár spoločností
Align Technology
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Align Technology Platy

Platy Align Technology sa pohybujú od $8,645 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Grafický dizajnér na spodnej hranici až po $257,280 pre Informačný technológ (IT) na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Align Technology. Posledná aktualizácia: 8/31/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Softvérový inžinier
L6 $147K
L7 $150K

Backend softvérový inžinier

Strojný inžinier
Median $155K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Obchodný analytik
Median $120K
Produktový manažér
Median $203K
Dátový vedec
Median $143K
Biomedicínsky inžinier
$79.6K
Dátový analytik
$184K
Finančný analytik
$231K
Grafický dizajnér
$8.6K
Informačný technológ (IT)
$257K
Právne
$124K
Manažérsky konzultant
$142K
Marketing
$61.2K
Projektový manažér
$256K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$101K
UX výskumník
$126K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

The highest paying role reported at Align Technology is Informačný technológ (IT) at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $257,280. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Align Technology is $145,111.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Align Technology

Súvisiace spoločnosti

  • Blackbaud
  • Dexcom
  • ManTech
  • ResMed
  • Varian Medical Systems
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje