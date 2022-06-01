Adresár Spoločností
Aledade Platy

Platový rozsah Aledade sa pohybuje od $96,900 v celkovej kompenzácii ročne pre Dátový analytik na spodnom konci do $250,000 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Aledade. Naposledy aktualizované: 8/12/2025

$160K

Softvérový inžinier
Software Engineer $132K
Senior Software Engineer $195K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $250K
Produktový manažér
Median $160K

Administratívny asistent
$101K
Obchodný analytik
$99.5K
Dátový analytik
$96.9K
Právne oddelenie
$139K
Produktový dizajnér
$158K
Personálny nábor
$128K
Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Aledade podliehajú Granty akcií/equity 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (2.08% mesačne)

FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Aledade je Manažér softvérového inžinierstva s ročnou celkovou kompenzáciou $250,000. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Aledade je $135,430.

