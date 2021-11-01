Adresár Spoločností
Alchemy Platy

Platový rozsah Alchemy sa pohybuje od $130,650 v celkovej kompenzácii ročne pre Manažérsky konzultant na spodnom konci do $263,675 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Alchemy. Naposledy aktualizované: 8/24/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $240K
Manažérsky konzultant
$131K
Produktový manažér
$263K

Personálny nábor
$179K
Manažér softvérového inžinierstva
$264K
UX výskumník
$149K
FAQ

Най-високоплатената роля, докладвана в Alchemy, е Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $263,675. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Alchemy, е $209,550.

