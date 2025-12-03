Adresár spoločností
AlayaCare
AlayaCare Manažér softvérového inžinierstva Platy

Priemerné Manažér softvérového inžinierstva celkové odmeňovanie in Canada v AlayaCare sa pohybuje od CA$185K do CA$257K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky AlayaCare. Posledná aktualizácia: 12/3/2025

Priemerná celková odmena

$143K - $168K
Canada
Bežný rozsah
Možný rozsah
$133K$143K$168K$186K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v AlayaCare?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v AlayaCare in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$257,017. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v AlayaCare pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in Canada je CA$184,525.

Ďalšie zdroje

