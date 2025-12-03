Adresár spoločností
Alarm.com
  • Platy
  • Produktový manažér

  • Všetky platy Produktový manažér

Alarm.com Produktový manažér Platy

Produktový manažér odmeňovanie in United States v Alarm.com sa pohybuje od $108K za year pre Product Manager I do $127K za year pre Product Manager II. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $120K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Alarm.com. Posledná aktualizácia: 12/3/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Product Manager I
$108K
$103K
$2.6K
$2.5K
Product Manager II
$127K
$120K
$4.2K
$2.3K
Senior Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Technical Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Alarm.com podliehajú RSUs 5-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (20.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (20.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (20.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (20.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 5th-ROK (20.00% ročne)

0%

ROK 1

40%

ROK 2

0%

ROK 3

40%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Alarm.com podliehajú RSUs 5-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 0% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (NaN% za obdobie)

  • 40% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (40.00% ročne)

  • 0% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (NaN% za obdobie)

  • 40% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (40.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 5th-ROK (20.00% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v Alarm.com in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $134,250. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Alarm.com pre pozíciu Produktový manažér in United States je $120,000.

Ďalšie zdroje

