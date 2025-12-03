Adresár spoločností
Alarm.com
Alarm.com Marketingové operácie Platy

Priemerné Marketingové operácie celkové odmeňovanie in United States v Alarm.com sa pohybuje od $75K do $109K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Alarm.com. Posledná aktualizácia: 12/3/2025

Priemerná celková odmena

$85.1K - $98.8K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$75K$85.1K$98.8K$109K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Alarm.com podliehajú RSUs 5-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (20.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (20.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (20.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (20.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 5th-ROK (20.00% ročne)

0%

ROK 1

40%

ROK 2

0%

ROK 3

40%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Alarm.com podliehajú RSUs 5-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 0% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (NaN% za obdobie)

  • 40% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (40.00% ročne)

  • 0% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (NaN% za obdobie)

  • 40% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (40.00% ročne)

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 5th-ROK (20.00% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Marketingové operácie v Alarm.com in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $108,909. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Alarm.com pre pozíciu Marketingové operácie in United States je $75,046.

