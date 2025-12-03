Priemerné Marketing celkové odmeňovanie in United States v Alarm.com sa pohybuje od $133K do $189K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Alarm.com. Posledná aktualizácia: 12/3/2025
Priemerná celková odmena
20%
ROK 1
20%
ROK 2
20%
ROK 3
20%
ROK 4
20%
ROK 5
V spoločnosti Alarm.com podliehajú RSUs 5-ročnému harmonogramu vestingu:
20% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (20.00% ročne)
20% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (20.00% ročne)
20% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (20.00% ročne)
20% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (20.00% ročne)
20% nadobúda právoplatnosť v 5th-ROK (20.00% ročne)
0%
ROK 1
40%
ROK 2
0%
ROK 3
40%
ROK 4
20%
ROK 5
V spoločnosti Alarm.com podliehajú RSUs 5-ročnému harmonogramu vestingu:
0% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (NaN% za obdobie)
40% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (40.00% ročne)
0% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (NaN% za obdobie)
40% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (40.00% ročne)
20% nadobúda právoplatnosť v 5th-ROK (20.00% ročne)
