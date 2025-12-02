Adresár spoločností
Alan
Alan Produktový dizajnér Platy

Priemerné Produktový dizajnér celkové odmeňovanie in France v Alan sa pohybuje od €65.8K do €93.8K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Alan. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Priemerná celková odmena

$86.9K - $102K
France
Bežný rozsah
Možný rozsah
$75.8K$86.9K$102K$108K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Alan podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

7 years post-termination exercise window.



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový dizajnér v Alan in France predstavuje ročnú celkovú odmenu €93,829. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Alan pre pozíciu Produktový dizajnér in France je €65,761.

Ďalšie zdroje

