Alaan Zakladateľ Platy

Priemerné Zakladateľ celkové odmeňovanie in United Arab Emirates v Alaan sa pohybuje od AED 244K do AED 341K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Alaan. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Priemerná celková odmena

$72K - $87.2K
United Arab Emirates
Bežný rozsah
Možný rozsah
$66.4K$72K$87.2K$92.8K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Zakladateľ v Alaan in United Arab Emirates predstavuje ročnú celkovú odmenu AED 340,854. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Alaan pre pozíciu Zakladateľ in United Arab Emirates je AED 243,887.

