AkzoNobel
AkzoNobel Administratívny asistent Platy

Priemerné Administratívny asistent celkové odmeňovanie in Taiwan v AkzoNobel sa pohybuje od NT$691K do NT$943K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky AkzoNobel. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Priemerná celková odmena

$24.1K - $29.1K
Taiwan
Bežný rozsah
Možný rozsah
$22.5K$24.1K$29.1K$30.7K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Administratívny asistent v AkzoNobel in Taiwan predstavuje ročnú celkovú odmenu NT$942,798. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v AkzoNobel pre pozíciu Administratívny asistent in Taiwan je NT$690,843.

