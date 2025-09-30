Adresár spoločností
Akveo
Akveo Softvérový inžinier Platy v Warsaw Metropolitan Area

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Warsaw Metropolitan Area v Akveo dosahuje PLN 225K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Akveo. Posledná aktualizácia: 9/30/2025

Mediánový balík
company icon
Akveo
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Celkom za rok
PLN 225K
Úroveň
L2
Základný plat
PLN 225K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Roky v spoločnosti
5 Roky
Roky skúseností
7 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Akveo?

PLN 600K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Softvérový inžinier at Akveo in Warsaw Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of PLN 266,328. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Akveo for the Softvérový inžinier role in Warsaw Metropolitan Area is PLN 225,000.

