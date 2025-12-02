Adresár spoločností
Akveo
Akveo Recruiter Platy

Priemerné Recruiter celkové odmeňovanie in Poland v Akveo sa pohybuje od PLN 121K do PLN 165K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Akveo. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Priemerná celková odmena

$35.2K - $42.6K
Poland
Bežný rozsah
Možný rozsah
$32.9K$35.2K$42.6K$44.9K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Akveo?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Recruiter v Akveo in Poland predstavuje ročnú celkovú odmenu PLN 165,427. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Akveo pre pozíciu Recruiter in Poland je PLN 121,218.

Ďalšie zdroje

