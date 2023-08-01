Adresár Spoločností
Akveo
Akveo Platy

Platový rozsah Akveo sa pohybuje od $38,925 v celkovej kompenzácii ročne pre Personálny nábor na spodnom konci do $84,420 pre Architekt riešení na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Akveo. Naposledy aktualizované: 8/21/2025

$160K

Manažér produktového dizajnu
$58.4K
Personálny nábor
$38.9K
Softvérový inžinier
$60.3K

Architekt riešení
$84.4K
Najvyššie platená pozícia nahlásená v Akveo je Architekt riešení at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $84,420. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Akveo je $59,364.

