Priemerné Dátový vedec celkové odmeňovanie in Serbia v Akvelon sa pohybuje od $66.3K do $90.5K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Akvelon. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Priemerná celková odmena

$71K - $85.8K
Serbia
Bežný rozsah
Možný rozsah
$66.3K$71K$85.8K$90.5K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Akvelon?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v Akvelon in Serbia predstavuje ročnú celkovú odmenu $90,480. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Akvelon pre pozíciu Dátový vedec in Serbia je $66,300.

Ďalšie zdroje

