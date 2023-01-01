Adresár Spoločností
Akvelon
Akvelon Platy

Platový rozsah Akvelon sa pohybuje od $13,875 v celkovej kompenzácii ročne pre Personálny nábor na spodnom konci do $42,000 pre Softvérový inžinier na hornom konci.

$160K

Softvérový inžinier
Median $42K

Full-stack softvérový inžinier

Ľudské zdroje
$18.6K
Personálny nábor
$13.9K

FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Akvelon je Softvérový inžinier s ročnou celkovou kompenzáciou $42,000. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Akvelon je $18,622.

